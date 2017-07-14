Galatasaray, Sneijder ile yollarını ayırdı

Galatasaray, uzun süredir sıkıntılar yaşadığı Wesley Sneijder ile yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'le karşılıklı anlaşılarak, yollar ayrıldı.



Galatasaray'ın sezon öncesi kampına götürülmeyen Sneijder, bir süredir Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımdan ayrı bireysel çalışma yapıyordu.



Sarı-kırmızılı kulübün, sözleşmenin feshiyle ilgili detayları kısa sürede açıklaması bekleniyor.