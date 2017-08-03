Galatasaray'dan Fernando açıklaması

Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Fernando Francisco Reges'in transferiyle ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.



Öte yandan, sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Fernando, bu akşam İstanbul'a gelecek.



