Galatasaray'dan anlamlı iş birliği

Galatasaray ile UNICEF arasında çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Galatasaray ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla iş birliği anlaşması yapıldı.



Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutlu, Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt katıldı.



Toplantıda açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, çocukların UNICEF tarafından savunulan haklarına Galatasaray'ın vereceği desteğin önemine değindi.



"ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR, GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"



Kurulan bu ortaklığın kendilerini çok mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını vurgulayan Özbek,"Bugünün çocuklarına yatırım yapmak, yarının taraftar ve sporcularının daha donanımlı olması için şimdiden el ele vermek demektir. Galatasaray olarak UNICEF aracılığıyla ülkelerinden ayrı düşmüş çocuklar dahil olmak üzere tüm çocuklara yararımızın dokunmasını amaçlıyoruz. Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile el ele vermeye davet ediyorum. Galatasaray; Barcelona, Manchester United ve Olympiakos'tan sonra bu iş birliğini yapan 4. takım. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.



UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutlu ise, kendileri adına heyecan verici bir gün yaşadıklarını belirtti.



Anlaşmanın çocukları için değer oluşturacağına dikkati çeken Kutlu, "UNICEF'in misyonu zor durumdaki çocuklara ulaşmak. Son 30 yılda, özellikle 1990'dan sonra 5 yaşın altındaki çocuk ölümleri yüzde elliden fazla azaldı. UNICEF dünyada çocuk felcine kırmızı kart çıkardı. Dünyada, aşıların çocuklara ulaşmasında, çocuk felcinin hemen hemen silinmesinde UNICEF'in katkısı olağanüstü bir başarı öyküsüdür." diye konuştu.



