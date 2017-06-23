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23 Haziran 2017 23:07 | Son Güncelleme: 23 Haziran 2017 23:09

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, dört takım halinde, havada sektirerek top taşıma ve topa sahip olma çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, 5'e 5 dar alanda minyatür kaleli sonuçlandırma idmanıyla tamamladıkları bildirildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler: hazırlıklargalatasarayyeni sezonflorya


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