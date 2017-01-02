Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören ve para cezası alan Yasin Öztekin, kadro dışı kaldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Yasin Öztekin, izinden dönerek bugün işbaşı yapan teknik direktör Jan Olde Riekerink'in raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.



Yasin Öztekin, Süper Lig'de Adanaspor ile oynanan maçta oyundan alınmasına gösterdiği tepki nedeniyle de daha önce kadro dışı bırakılmış ve bir maç oynayamamıştı.