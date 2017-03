Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar görev yapmak istediğini bildirdi.

Hırvat teknik direktör, kulüp dergisinin mart ayı sayısına verdiği röportajda, futbola bakış açısı, Galatasaray'a geliş süreci ve Türkiye hakkındaki düşünceleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Tudor, sarı-kırmızılı takımı çalıştırmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istiyorum. Bir insan Galatasaray'da çalışırken daha fazla ne isteyebilir ki? İnanılmaz bir kulüpte, harika bir şehirde yaşıyorum. Burada uzun yıllar kalmak için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Kulüpte bir yer edinmek, gelişimin doğru karar olduğunu göstermek ve başarılı olmak istiyorum. Burada olmak bana Juventus günlerimi hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.



"NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ORTAYA KOYAN BİR TAKIM GÖRMEK İSTİYORUM"



İlk iki maçında istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak yeterli kaliteye sahip bir takım kadrolarının olduğunu aktaran Igor Tudor, şunları kaydetti:



"Oyuncularım fedakarlık yapmaya hazırlar. Bu nedenle işler bazı alanlarda istediğimiz gibi gidiyor. Geniş zamanda bakarsak iyi çalışırsanız, yetenekliyseniz eninde sonunda sonuçlar gelecektir. Şans da size dönmüş olacaktır. Sonuçlar istenildiği gibi gelmediği anda sürekli bir eleştiri olacaktır. İnsanlar galibiyetlerde her şeyin çok iyi, mağlubiyetlerde ise çok kötü olduğunu düşünüyor. Ben bu tip bir antrenör ya da insan değilim. Sahada ne yapmak istediğini çok açık bir şekilde ortaya koyan bir takım görmek istiyorum. Sonuçlar mutlaka gelecektir."



Igor Tudor, Galatasaray'a gelişinin ideal bir zamanda gerçekleşmediğini anlatarak, "Galatasaray sizi teknik direktörü olarak görmek istiyorsa 'hayır' diyemezsiniz. Sadece benim gibi kariyerinin henüz başında olan bir teknik direktör değil dünyadaki büyük antrenörler de bu teklife hayır diyemezler." şeklinde görüş belirtti.



"HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ"



Hemen hemen her takımın problemleri olduğuna dikkati çeken Hırvat çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:



"Barcelona'da Luis Enrique ayrılıyor, Real Madrid tartışılıyor... 'Sadece bizim problemlerimiz var' diye düşünecek lükse sahip değiliz. Hazır olmalı, problemleri tespit etmeli ve çözmek için kafa yormaya başlamalısınız. Her şey çok hızlı gelişti. Galatasaray'a gelmeden önce uzun süre gazetelerde haberler çıktığını biliyorum. Fakat kulüpten ne bana ne de menajerime herhangi bir talep gelmemişti. Hiçbir bağlantı olmadı. Bir gün içinde anlaştım ve imzayı attım. Olmuş gibi aktarılan tüm hikayeler aslında gerçekleşmedi. Tüm bu 'saygı' konusunda çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor."



"YA İYİSİNİZDİR YADA KÖTÜ, YAŞLA ALAKASI YOK"



Yaşının genç olmasıyla ilgili eleştirilere cevap veren 38 yaşındaki Tudor, "Genç ya da yaşlı, yeşil ya da kırmızı arasında bir fark yok. Ya iyisinizdir ya da kötü. Bunun yaşla alakası yok. Yıllar içinde gelişebilirsiniz fakat içinizde o yetenek ve ateş yoksa 200 yıl takım çalıştırsanız da aynı yerde kalmış olursunuz. " şeklinde görüşlerini paylaştı.



"TÜRK FUTBOLU HAKKINDA HEP OLUMLU DÜŞÜNCELERİM OLDU"



Tudor, Türkiye'de futbolun çok sevildiğini belirterek, "Türkiye'ye gelmeden önce Türk futbolu hakkında hep olumlu düşüncelerim oldu. Buraya geldiğimde gördüklerim de düşüncelerimde yanılmadığımı gösterdi. Tutku, güzel statlar, iyi maçlar, tüm ligi kapsayan canlı yayınlar Türkiye'de futbolun hangi seviyede olduğunu zaten gösteriyor." yorumunu yaptı.