Galatasaray'da Tudor dönemi resmen başladı

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile resmi sözleşme imzaladı.



Türk Telekom Arena'da düzenlenen ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törende Hırvat teknik adam, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.



Toplantıda konuşan Dursun Özbek, başarıyı hedefleyen bir yönetim olarak Jan Olde Riekerink ile yollarına devam etmeme kararı aldıklarını dile getirerek, "Dolayısıyla yaptığımız araştırmalar sonucunda çalışmak istediğimiz bazı antrenörler söz konusuydu. Bunların içerisinde Sayın Igor Tudor ile devam etmeye karar verdik. Tudor dünden itibaren Galatasaray'ın resmi antrenörüdür. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Sayın Tudor'un önümüzdeki dönemlerde Galatasaray'a çok büyük hizmetler vereceği kanaatindeyim. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Igor Tudor da Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarını dile getirerek, "Hepimizin amacı Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek ve başarılı olmasını sağlamak. Bana bu büyük imkanı verdiği için başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tek amacımız Galatasaray'ı başarılı kılmak." diye konuştu.