Transferde son düzlüğe girdik

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi.

Cenk Ergün, GSTV'ye yaptığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Görüşmelere sezon bitmeden önce başlamıştık. Artık son düzlüğe girdik diye düşünebiliriz. Bu haftadan itibaren birtakım gelişmeler olacak. Umuyorum kısa bir gelecekte resmi duyuruları yapmaya başlayacağız." diye konuştu.



Portekizli oyuncu Armindo Bruma'nın Leipzig'e transferiyle ilgili yöneltilen soruya Ergün, "Görüntü o ki bu konuyla ilgili yarından itibaren resmi bilgilendirmelerimiz başlayacak." yanıtını verdi.



Ergün ayrıca, Sabri Sarıoğlu'na yeni mukavele sunmayacaklarını bugün ilettiklerini de aktararak, "Yakın bir gelecekte Sabri için plaket ve teşekkür organizasyonumuz olacak. Kendisine Galatasaray camiası adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.