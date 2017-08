Galatasaray'da toplu imza töreni

Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni transferleri Sofiane Feghouli, Maicon Pereira Roque, Fernando Reges ve Badou Ndiaye için toplu imza töreni düzenledi.

Türk Telekom Stadı'nda kulüp başkanı Dursun Özbek'in katıldığı organizasyonda, kadroya yeni dahil edilen Feghouli ile kendileri için daha önce tören düzenlenmeyen Maicon, Fernando ve Ndiaye, medya önünde sözleşmeye imza attı. Törende, Feghouli 5, Maicon ve Ndiaye 4'er, Fernando ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Başkan Özbek, takıma dahil olan isimlerden 4'ü için böyle bir etkinlik yaptıklarını aktarırken, başarılı bir sezon geçmesi temennisinde bulundu.



Toplu halde atılan imzaların ardından oyuncular, formalarıyla başkan Özbek'in yanında poz verdi.







FEGHULİ: "DÜN BİR KEZ DAHA MUTLU OLDUM"



Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan transfer ettiği Cezayirli milli oyuncu Sofiane Feghouli, verdiği karardan bir kez daha memnun olduğunu söyledi.



Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldiği için büyük mutluluk hissettiğini aktaran Feghouli, "Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Bana güvendi ve transferimi gerçekleştirdi. Dün yapılan Kayserispor maçını izlerken, buraya geldiğim için tekrar mutlu oldum. Savaşçı ruhumu ve azmimi katarak ben de takımıma katkı sağlamaya çalışacağım." dedi.



Sakatlığıyla ilgili bilgi veren Cezayirli oyuncu, "Şükürler olsun sakatlığım iyiye gidiyor. İki hafta içinde takımda oynamaya başlayabilirim. Tabii burada hocamızın kararı çok önemli. ifadelerini kullandı.



Transferinin netleşmesi için uzun süre beklenildiğinin hatırlatılması üzerine Feghouli, "Ben futbolcu olarak daha önce gelmek isterdim. Benimle ilgili bir sıkıntı yoktu aslında ama transfer uzun bir süreç. Sadece oyuncunun istemesi yetmiyor. Kulüplerin de anlaşması gerekiyor. O yüzden biraz beklenildi. Çok şükür şu an Galatasaray'dayım." diye konuştu.



Feghouli, Türkiye'den daha önce Fenerbahçe'nin kendisine teklifte bulunmasıyla ilgili olarak, "Daha önce Türkiye'den teklifler aldım. Bunların başında Fenerbahçe'yi söyleyebilirim. O zaman tercihimi başka bir takımdan yana kullanmıştım. Galatasaray'dan teklif geldiğinde ise işler değişti. Galatasaray, Avrupa'da önemli bir referans noktası ve tercihimi bu yönde kullandım." yanıtını verdi.



Öte yandan, daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic'le görüşmesi olup olmadığı sorusu üzerine ise yıldız oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse. futbol anlamında bir şey konuşmadık. Ancak ülke ve insanlar anlamında ise önemli bilgiler verdi. Bilic, Türkiye'yi çok seviyor. Türk halkının çok sıcakkanlı olduğunu ve beni çabuk kabulleneceklerini söyledi. Bu anlamda kendisinden önemli bilgiler aldım." açıklamasını yaptı.



FERNANDO: "KENDİ TARİHİMİ YAZMAYA GELDİM"



Manchester City'den transfer edilen Brezilyalı oyuncu Fernando Reges, Galatasaray kariyeri için iddialı konuştu.



Kayserispor maçında sarı-kırmızılı taraftarların kendisini çok etkilediğini anlatan Fernando, taraftarların çok sevdiği Felipe Melo ile aynı pozisyonda oynadığının hatırlatılması üzerine, "Melo kulüpte ve taraftarların gözünde bir idol. Ben de buraya kendi tarihimi yazmaya geldim. Kendi ismimi Galatasaray tarihine yazdırıp, şampiyonluklar yaşamaya geldim." değerlendirmesinde bulundu.



Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'in seviyesini de yüksek bulduğunu anlattı.



NDİAYE: "KARARIMIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU ANLAYABİLİYORUM"



Osmanlıspor'dan transfer edilen Badou Ndiaye, Galatasaray'ı tercih ettiği için çok mutlu olduğunu aktardı.



Sezon başında Premier Lig ekiplerinden kendisine teklif geldiği yönündeki soru üzerine Ndiaye, "Teklifler gelince tabii ki düşünüyorsunuz ama şu an kararımın ne kadar doğru olduğunu anlayabiliyorum." diye konuştu.



Kayserispor maçında taraftarların kendisine yönelik tezahüratlarına da değinen Ndiaye, "Dün taraftarların bana verdiği destek çok güzeldi. Ancak çok daha zorlu maçlar oynayacağız. Her geçen gün kendimi nasıl geliştirebilirim, buna odaklanacağım." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon ise Galatasaray'ın geçmişte savunmada yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldiği yönündeki soruya, "Savunmanın ve stoperlerin başarısı bir çok detaya bağlı. Takım olarak defansif ve ofansif anlamda bir dengenizin olması lazım. Biz dün bunu en iyi şekilde sağladık. Ayrıca bize çok güven veren bir kalecimiz var. Bu da önemli bir faktör." şeklinde görüş belirtti.



Yapılan açıklamaların ardından imza töreni tamamlandı.