Galatasaray'da sorunlar dışarıya yansıyor

Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, eski takımı Galatasaray'da sorunların çok fazla dışarıya yansıdığını söyledi.

Antalyaspor'lu oyuncu Yekta Kurtuluş, Antalyaspor'un kamp yaptığı otelde açıklamalarda bulundu.



Eski takımı Galatasaray'a değinen Yekta, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde de sorunlar olduğunu, bunların takım içinde kısa sürede halledildiğini dile getirdi.



Şu an sorunların hemen basına sızdığının altını çizen Yekta Kurtuluş, "Benim olduğum dönemde böyle sıkıntılar yoktu, olsa da hemen çözülüyordu. Galatasaray'da sorunlar çok fazla dışarıya yansıyor. Galatasaray çok büyük bir camia. Dışarıdan ne kadar kötü gözükürse gözüksün hala şampiyonluk yarışının içindeler ve en büyük adaylardan bir tanesi. Galatasaray'ın ilk yarıyı bu sırada bitirmesi bir başarısızlık gibi gözüküyor çünkü her zaman lider olması bekleniyor. Bu da büyüklüğünden kaynaklanıyor. Hepimiz sezon sonu ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Riekerink ile çalışmadığını hatırlatan Yekta, "Konuştuğum eski takım arkadaşlarım Riekerink'in çok düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyor. O açıdan çok mutlular ve memnunlar. Oynayan oynamayan herkes onu seviyor ama hocalığı nasıldır bilemiyorum." dedi.



"EMRE ÇOLAK, ARDA GİBİ OLACAK"



Yekta Kurtuluş, yakın arkadaşı Emre Çolak'ın büyük bir yetenek olduğunu söyledi.



Emre'nin İspanya'da kendisini daha fazla geliştireceğine inandığını vurgulayan Yekta, "Bana göre Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu Emre Çolak. Şu an çok başarılı, taraftarlar da seviyor. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyor. Büyük ihtimalle Emre Çolak, Arda gibi olacaktır." sözlerini kullandı.