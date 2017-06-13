Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu'na yeni mukavele yok

Galatasaray A takımında 15 sezon forma giyen Sabri Sarıoğlu, yeni sezon planlamasında düşünülmedi.

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'na yeni mukavele önerilmeme kararı alındı.



Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'na gelecek sezon için yeni bir teklifte bulunulmayacak.



Kulüpte 15 sezon forma giyen tecrübeli oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki uzun macerası böylece sonlanmış oldu.



SABRİ'YE TEŞEKKÜR



Galatasaray Kulübü, yeni sözleşme önerilmeyeceği duyurulan Sabri Sarıoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 15 sezon yer aldığı A takımda en genç isimden kaptanlığa kadar uzanan süreçte Sabri Sarıoğlu'nun birçok başarı yaşadığına vurgu yapılarak, "Toplam 6 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Sabri Sarıoğlu'na sarı-kırmızı renklere verdiği katkı için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." denildi.



SABRİ'YE JEST HAZIRLIĞI



Galatasaray Kulübü, yeni sözleşme önerilmeme kararı alınan Sabri Sarıoğlu'na jest yapma hazırlığında.



Sarı-kırmızılı futbol takımında geçirdiği 15 sezon ve katkı sağladığı çok sayıda başarı nedeniyle Sabri için bir organizasyon düzenleneceği ve oyuncuya plaket takdim edileceği belirtildi.



SARI-KIRMIZILI FORMAYLA 15 SEZON



Sabri Sarıoğlu, altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2001-2002 sezonunda profesyonel olurken, 15 sezon A takımda kalmayı başardı.



İlk sezonunda Süper Lig maçı oynayamayan Sabri, bir sonraki sezondan itibaren Galatasaray formasıyla başarılı müsabakalar çıkarmaya başladı.



GALATASARAY'DA 15 KUPA KAZANDI



Sabri Sarıoğlu, Galatasaray kariyerinde 15 kupa kazandı.



Sarı-kırmızılı takım ile 6 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, 4 kez de Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı. Sabri, ayrıca Galatasaray ile 5 kez TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.



Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ise 15 farklı teknik adamla çalıştı. Sabri'nin A takımda bulunduğu dönemde Mircea Lucescu, Fatih Terim, Gheorghe Hagi, Erik Gerets, Karl Heinz Feldkamp, Cevat Güler, Michael Skibbe, Bülent Korkmaz, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor teknik direktörlük koltuğuna oturdu.



FORMA MÜCADELELERİNİ HEP KAZANDI



Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da ligde görev yaptığı 2002-2003 sezonundan beri sağ bek mevkisine transfer edilen 10 oyuncuyla da girdiği forma rekabetinden başarıyla çıkma başarısı göstererek dikkatleri çekti.



Sarı-kırmızılı takım kariyerinde sağ bekte oynayan futbolcular Cihan Haspolatlı, Cesar Prates ve Emmanuel Eboue ile rekabet içinde olan tecrübeli futbolcu, bu mevkiye transfer edilen Abel Xavier, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda'ya ise adeta şans tanımadı ve istikrarlı bir şekilde forma giydi.



Galatasaray, 2002-2003 sezonundan beri sağ bek mevkisine transfer ettiği 10 futbolcu için yaklaşık 19 milyon avro bonservis ve kiralama bedeli ödedi.