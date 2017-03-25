Galatasaray'da mali kongre başladı

Genel kurul divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.



Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.



Kongrede kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.



Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.



Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak, son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2017 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.



Genel kurulun başlangıcında eski kulüp başkanlarından Ünal Aysal da yer aldı.