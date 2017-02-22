Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacakları derbi maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolcuların iki grup halinde salonda özel çalışma yaptıkları belirtildi.



Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sahada yapılan ikinci antrenmanın ise ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda atak kombinasyonları üzerinde durulduğu aktarıldı.



Ana bölümünde Beşiktaş maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği antrenman öncesinde, 29 yaşına basan kaleci Cenk Gönen'in doğum gününün kutlandığı kaydedildi.