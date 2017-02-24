Galatasaray'da derbi mesaisi devam ediyor
Galatasaray, ligde 27 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadığı belirtildi.
Antrenmanda önce Semih Kaya'nın 26. yaş günü, pasta kesilerek kutlandı.