Galatasaray'da De Jong şoku

Spor Toto Süper Lig'de 6 Mart Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Nigel de Jong antrenmanda sakatlandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren De Jong'un, sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiği bildirildi.



Tedavisine başlanan Hollandalı futbolcunun Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.