Galatasaray'da Avrupa mesaisi

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın İsveç ekibi Östersunds'a konuk olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşacak.



Östersund kentindeki Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayınlanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek.



Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.



ZEMİN SUNİ ÇİM



Galatasaray, Östersunds deplasmanında suni çim zeminde mücadele verecek.



Müsabakanın oynanacağı Jamtkraft Arena'nın zemininin suni çim olması nedeniyle sarı-kırmızılı oyuncular, bu şartlara uygun kramponlarla sahada yer alacak.



Galatasaray, son olarak 2014-2015 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kazakistan'ın Astana ekibiyle, Astana Arena'nın suni çim zemininde maça çıkmış ve müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.



EREN VE BELHANDA'NIN OYNAMA ŞANSI DÜŞÜK



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki oyuncunun Östersunds karşısına forma giyme ihtimali düşük.



Slovakya kampı sırasında Macaristan ekibi Györ ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Eren Derdiyok ile yeni transfer Younes Belhanda, bir süredir takımla çalışmalara katılamıyor.



Bu iki oyuncunun tedavilerinin yoğun bir şekilde devam ettiği ve maç saatine kadar son durumlarının kontrol edileceği duyuruldu.



