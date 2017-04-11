Galatasaray'a Tudor da çare olamadı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilerek, Şampiyonlar Ligi hedefinde büyük yara Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor da kötü gidişe çare olamadı.

Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'le yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Igor Tudor, 7 haftalık periyotta takımın gelişimine katkı sağlayamadı.



Galatasaray'ın başında 7 lig maçına çıkan Tudor, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak, 11 puan yitirdi.



ZİRVE İLE FARK DAHA DA AÇILDI



Sarı-kırmızılı ekip, Riekerink idaresinde beklentilerin altında bir performans ortaya koymasına karşın, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken, Tudor döneminde zirve ile fark giderek daha fazla açıldı.



Ligin 20. haftası sonunda görevinden alınan Riekerink, 39 puanla, lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in ise 3 puan gerisinde bir takım teslim ederken, Tudor döneminde lider ile olan fark 12'ye, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile de 7'ye yükseldi.



Galatasaray'ı 3. sırada alan Tudor, 7 maç sonunda takımının 4.'lüğe gerilemesini önleyemedi.



Riekerink yönetiminde ligde maç başına 1,95 puan ortalamasıyla oynayan Galatasaray'ın, Tudor dönemindeki 7 maçtaki puan ortalaması ise 1,42'ye geriledi.



FENERBAHÇE DERBİSİ KRİTİK



Galatasaray ile 1,5 yıllık mukavele imzalayan Igor Tudor için ligin 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi büyük önem taşıyor.



Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı maç kazanamayan sarı-kırmızılı ekibin oynayacağı bu son derbiden alacağı sonuç, hem kulüp yönetimi hem de teknik direktör Tudor için gelecek planlarını etkileyecek.



Taraftarların istifa tezahüratlarıyla sık sık karşılaşan kulüp yönetimi, Fenerbahçe galibiyetiyle biraz olsun nefes almak istiyor.