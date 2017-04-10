Medipol Başakşehir'den tarihi galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.



Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı, 11. ve 44. dakikalarda Caicara'nın kaydettiği goller ile öne geçen ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında iki kez daha fileleri havalandıran Medipol Başakşehir Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.