Galatasaray'a Sneijder'den kötü haber

Galatasaray'a Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'den kötü haber geldi.

Beşiktaş yenilgisiyle zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da Wesley Sneijder sıkıntısı yaşanıyor.





Antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Sneijder, çalışmayı yarıda bıraktı. İlk kontrolleri yapılan Hollandalı yıldızın durumu netleşti.



Yapılan tetkikler sonunda, Sneijder'in 2 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.





Sarı kart cezalısı Lukas Podolski de Antalyaspor mücadelesinde oynayamayacak.





Sarı kırmızılı ekipte ayrıca, sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve maç eksiği olan Koray Günter de kadroda yer almayacak.