Galatasaray,a sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Osmanlıspor maçında sakatlanan Galatasaray'lı Serdar Aziz'in sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edildi.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Serdar Aziz'den kötü haber geldi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz'in, oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde tedavisine başlanmıştır." denildi.



Oyuncunun yeniden sahalara dönmesinin 6 ayı bulabileceği ve sezonu kapattığı öğrenildi.

Kaynak: AA