Galatasaray Avrupa macerasına çok kötü başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda İsveç'in Östersunds takımına 2-0 mağlup oldu.

ÖSTERSUNDS 2-0 GALATASARAY



STAT: Jamtkraft Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Juan Martinez Munuera

YAYIN: Kanal D



İLK 11'LER



ÖSTERSUNDS: Keita, Petterson, Papagiannopoulos, Gero, Ken Sema, Widgren, Bachirou, Nouri, Mensah, Mukiibi, Ghoddos

TEKNİK DİREKTÖR: Graham Potter



GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



CANLI ANLATIM



Karşılaşma Östersund'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.



90+2' GOL! Östersund farkı 'ye çıkardı!



88' Galatasaray'da Sinan Gümüş yerini Emrah Başsan'a bıraktı.



87' Galatasaray atağında Yasin Öztekin çalımlarla ceza alanı içine girdi. Yasin'in kale önüne çevirdiği top kalecide kaldı.



81' Östersund'da Alhaji Gero oyundan çıktı. Jamie Hopcutt oyunda.



76' Östersunds'da Ronald Mukiibi'nin yerine Douglas Bergqvist oyuna dahil oldu.



74' Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören Tolga Ciğerci vuruşunu yaptı. Son anda savunma topa ayak koydu.



69' Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Bafetimbi Gomis oyundan çıkarken Eren Derdiyok oyuna giren isim.



68' GOL! Maalesef top ağlarımıza gidiyor. Ghoddos, Östersunds'u 1-0 öne geçirdi!



62' Galatasaray atağında orta alanda hareketlenen Tolga Ciğerci ceza sahasına sokulmak istedi ancak son anda Östersunds savunması araya girdi ve tehlikeyi önledi.



57' Galatasaray atağında Gary Rodrigues ceza alanına girer girmez kaleyi yokladı. Top farklı bir şekilde üstten auta çıtkı.



54' Galatasaray atağında, sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lionel Carole ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.



49' Galatasaray'da Yasin Öztekin önemli bir poziyonu değerlendiremedi. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.



46' İkinci yarı başladı...



İLK YARI SONUCU 0-0



45' Sema'nın ceza alanına pasında Muslera'nın sektirdiği topu Ahmet uzaklaştırdı.



44' Yasin'in ceza alanı dışından şutu Petterson'dan döndü.



43' Sinan'in pasında Carole soldan ceza alanına girmek istedi, kanada açılan topu Garry Rodrigues oyunda tutmak istedi ama başarılı olamadı. Aut



37' Selçuk sağdan korneri kullandı, ceza alanı dışına açılan topu Linnes gelişine kaleye göndermek istedi, savunmaya çarpan top etkisini yitirdi.



36' Selçuk'un kullandığı frikikte kaleci Keita topu kornere çeldi.



35' Yasin, rakip ceza alanına yakın bir noktada yerde kaldı. Galatasaray frikik kullanacak. Petterson sarı kart gördü.



29' Maicon ceza alanındaki Gomis'e uzun top gönderdi. Kaleci Keita çıktı ve topu aldı. Maçta tempo oldukça düşük.



22' Yasin sağdan iyi getirdi ve içeri çıkardı. Gomis kale sahası üzerinde vurdu top üstten dışarı gitti.



20' Maçta 20 dakkia geride kaldı. Galatasaray'ın henüz şutu bulunmuyor...



19' Geri ceza alanında kendini yere bıraktı, hakem, kendisini aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle Östersundslu futbolcuya sarı kart gösterdi.



17' Ghoddos hızlı bir şekilde yarı alanımızda ilerlerken Tolga onu faulle durdurdu. Hakeme itiraz eden Tolga Ciğerci sarı kart gördü.



15' Gomis ceza alanına girdi, çalım denemek isterken topu ayağından açtı. Kaleci Keita çıktı ve tehlikeyi önledi.



12' Selçuk'un Gomis'e gönderdiği topta savunma araya girdi.



10' Soldan kullanılan kornerde kafayı Petterson vurdu, top üstten dışarı gitti.



9' Maicon soldan gelen rakip atağında topu kornere gönderdi.



5' Selçuk İnan hızlı atağa çıkan Gero'yu faulle durdurdu.



3' Ev sahibi korneri etkisiz kullandı. Top Östersunds yarı alanına gitti.



2' Östersunds ceza alanında etkili ilk dakikalarda. Sol çaprazda Ghoddos'un vuruşunda savunmada Linnes'e çarpan top kornere gitti.



1' Maç başladı! Başarılar Galatasaray