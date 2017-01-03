'Galatasaray'a dönüp, o formanın hakkını vereceğim'

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un futbolcusu Tarık Çamdal, "Hedefim sezonu Eskişehirspor'da şampiyon tamamlamak ve sonra Galatasaray'a dönüp, o formanın hakkını vermek." dedi.

Eskişehirspor'un Galatasaray'dan sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Tarık Çamdal, takımının kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde soruları yanıtladı.



Tarık, 2014 yılında yüksek bir bonservis bedeliyle büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatarak, sarı-kırmızılı takımda istediği performansı gösteremediğini dile getirdi. Galatasaray'da başarılı olmayı çok istediğini ancak işlerin istediği gibi gitmediğini anlatan Tarık, şunları kaydetti:



"Galatasaray'a çok büyük umutlarla geldim. Benim hayalimdi. Galatasaray'a transfer olduğumda sürekli oynayan bir oyuncuydum. Sonra oynamamaya başladım. Uzun süre oynamayınca zor oluyor. Hiç pes etmedim aslında, hep çalıştım. Bir türlü olmadı, Eskişehirspor'daki performansımı gösteremedim. Bunun da farkındaydım zaten. Bunun için de üzgündüm. Bu yüzden en doğrusu bir daha kendimi ispatlamaktı ve bunun için Eskişehirspor'a gelmeye karar verdim. Performansım şu an iyi. Daha da iyi olacağım. Hedefim sezonu Eskişehirspor'da şampiyon tamamlamak ve sonra Galatasaray'a dönüp, o formanın hakkını vermek."



Eskişehirspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu, kırmızı-siyahlıları tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkarmak zorunda olduklarını ifade etti.



Sezon başı birçok takımdan teklif aldığını ancak alt lig olmasına rağmen Eskişehirspor'u tercih ettiğini vurgulayan Tarık, "Eskişehirspor bir alt ligde olsa bile hiç tereddüt etmeden burayı seçtim. Almanya'dan geldim ve Türkiye'yi Eskişehirspor sayesinde tanıdım. Alt lig olmasını umursamadım. Eskişehirspor'u şampiyon olmak için seçtim. Başarılı olmak ve Eskişehirspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak zorundayız. İnşallah hedefimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.