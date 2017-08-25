Galatasaray zirveden inmiyor! Sivas'a da 3 attılar

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'u evinde 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında lider Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk etti.



Ligin ilk 2 maçında oyun ve skor olarak göz dolduran Galatasaray, Sivasspor maçına da hızlı başladı. Konuk ekibin de tempolu oyuna aynı şekilde karşılık vermesiyle seyir zevki yüksek bir ilk yarı oldu.



45 dakikalık bölümde tek gol ise Galatasaray'ın sürpriz golcüsü Tolga'dan geldi. İlk iki haftada oynanan Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında golünü atan Tolga, Sivasspor karşısıda da 41. dakikada topu ağlara gönderdi.



Galatasaray ikinci yarıdaki baskılı oyununa devam ederken ikinci gol yine Tolga'dan geldi. Maçın 71. dakikasında Linnes'in ceza sahası yayına attığı pasta sağ ayak içiyle güzel bir plase vuruşu yapan Tolga, skoru 2-0'a getirdi.



Karşılaşmanın 82. dakikasında ceza sahasında Sivassporlu futbolcunun elle oynadığına karar veren Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda Gomis topu ağlara gönderdi ve ligdeki gol sayısını Tolga Ciğerci gibi 4'e çıkardı.



Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.



GALATASARAY 3'TE 3 YAPTI



Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor'dan sonra Sivasspor'u da yenerek ligde 3 maçta 3 galibiyet alarak milli araya lider olarak gitmeyi garantiledi. 3 maçta 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 10 gol attı.