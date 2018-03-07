Galatasaray yönetimi İsviçre'ye çıkarma yapacak

Galatasaray'da UEFA yetkilileriyle mali konuların ele alınacağı görüşme öncesi yöneticiler, yarın İsviçre'ye gidecek.

Galatasaray'da UEFA yetkilileriyle mali konuların ele alınacağı görüşme öncesi yöneticiler, yarın İsviçre'ye gidecek.

UEFA'nın Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeler için İsviçre'ye gidecek sarı-kırmızılı kulüp heyetinde, başkan Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler yer alacak.

Sarı-kırmızılı kulübün mali durumunun ele alınacağı ve 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda yöneticiler, UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde yapılan denetlemeler sonrası sözlü izahta bulunacak.



