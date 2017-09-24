Galatasaray yine galip gelmeyi bildi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

12. dakikada gelişen Galatasaray atağında, sol taraftan Tolga Ciğerci'nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



14. dakikada ev sahibi ekip, Delarge'ın golüyle öne geçti. Bu dakikada ani gelişen Bursaspor atağında, sol kanatta topla ilerleyen Ekoko'nun Mariano'yu geçtikten sonra ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Delarge, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



23. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Belhanda kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularından döndü.



Aynı dakika içinde Barış Yardımcı'nın sağ taraftan hızla Galatasaray ceza sahasına girerek yaptığı ortada arka direkte bulunan Stancu'nun vuruşunda, kaleci Muslera'ya çarpan top üstten kornere çıktı.



34. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan Bursaspor ceza sahasına yaptığı ortada Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.



35. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte bulunan Gomis'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.



40. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ceza sahasına ortasında savunma oyuncularına çarpan top, Rodrigues'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleye yönelen top Titi'ye çarparak kornere çıktı.



42. dakikada orta sahadan aldığı topla Galatasaray ceza sahası önüne kadar ilerleyen Badu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



Maçın ilk yarısı, Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



47. dakikada Batalla'nın ara pasıyla Galatasaray ceza sahası önünde topla buluşan Badu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



60. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kazandığı köşe vuruşunu Tolga Ciğerci ile paslaşarak kullanan Belhanda'nın ceza sahasına ortasında ön direkte bulunan Maicon'un kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.



73. dakikada Galatasaray, Feghouli'nin golüyle skorda eşitliği yakaladı. Bu dakikada konuk takımın kazandığı korner atışını Belhanda kullandı. Bu oyuncunun ortasında kaleci Harun Tekin'in yumrukladığı topla ceza sahası önünde buluşan Feghouli'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



81. dakikada Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen sarı-kırmızılı takım atağında, Yasin Öztekin'in sağ kanattan ortasında Titi'nin uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerinde bekleyen Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2



Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay



Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 62 Paschal), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Batalla, Ekoko (Dk. 82 John), Stancu



Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 64 Yasin Öztekin), Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 64 Feghouli), Fernando, Ndiaye, Rodrigues (Dk. 84 Denayer), Tolga Ciğerci, Belhanda, Gomis



Goller: Dk. 14 Delarge (Bursaspor), Dk. 73 Feghouli, Dk. 81 Tolga Ciğerci (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 68 Serdar Aziz, Dk. 75 Maicon (Galatasaray)