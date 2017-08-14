Galatasaray yeni yıldızlarıyla Kayseri'ye 4 attı

Galatasaray, sezonun ilk maçında evinde Kayserispor'u yeni 4-1 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Yeni yıldızlarıyla ilk randevusuna Kayserispor karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, oyuna oldukça istekli başladı.



Daha maçın başında taraftarının da desteğiyle önde baskı kuran Galatasaray, ilk golünü 16. dakikada Tolga'yla buldu. Konuk ekibin bu gole cevabı 30. dakikada Levent'le geldi.



Korner atışından gelen topa kafa vuruşu yapan Levent, sarı-kırmızılıların yan toplardaki zaafını iyi kullanarak beraberlik golünü attı.



Ancak Galatasaray yüksek tempodaki oyununa devam ederek 35. dakikada güzel bir organizasyon sonucunda Belhanda'nın golüyle yeniden öne geçti.



37. dakikada ise bu kez Gomis sahneye çıktı.Belhanda'nın pasına hareketlenen yıldız futbolcu, topu kontrol ettikten sonra sağına çekip vuruşunu yaptı ve güzel bir gole imza attı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Galatasaray devreye 3-1 önde gitti.



İki takım da ikinci yarıya istekli başladı. Farkı azaltmak isteyen Kayserispor, ikinci yarının ilk bölümünde baskı kurmaya çalıştı. G.Saray ise hızlı ataklarla Tolga'yla net bir fırsattan yararlanamadı.



Dakikalar 85'i gösterirken Kayserisporlu Lopes, 2. sarıdan kırmızı kart gördü.



Bu karttan 2 dakika sonra Gomis yeniden sahaneye çıktı. Kendisine kelen topa çok sert bir vuruş yapan yıldız futbolcu kendisinin 2. takımının 4. golünü attı ve maçın skorunu tayin etti.



