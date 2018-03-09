Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı üstünüz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının adil olmadığını düşündüğünü söyledi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk sözleşme töreninden sonra gündeme dair açıklamalarda bulunan Orman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık cezayla ilgili, "Kurulların adil olduğunu düşünmüyorum. Kamuoyu da bunu görüyor. Birlik olup sahadaki işimizi yapacağız." dedi.

Futbolda en son mercinin TFF Tahkim Kurulu olduğunu aktaran Orman, "Futbol ailesinde gidebileceğimiz en üst yer Tahkim Kurulu. Biz de müracaatlarımızı yaptık. Şu dakikadan sonra bunları konuşmanın bir manası yok. Ancak açıkça söylüyorum: Kurulları Beşiktaş ile ilgili ön yargılı olarak görüyorum. Sadece ben değil bütün kamuoyu da öyle görüyor." diye konuştu.

Fikret Orman, Quaresma'nın cezasıyla ilgili öz eleştiri yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Hangi cezamız indirildi ki? Bizimkilerin özel muamelesi var hamdolsun. Oyuncumuzun yaptığını tasvip etmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Rakibimizle oynadığımız maçlarda bazı oyuncularımızla alakalı böyle şeyler yapıyorlar. Daha önce de bir defa olmuştu. Quaresma da tecrübeli bir oyuncu. Böyle bir hata yapmaması lazımdı. Gazetelerde okudum. Buna yeltenecekleri stratejik olarak belliymiş. Pepe'nin ayak parmağı kırıldı. Quaresma ise 5 maç ceza aldı. Böyle bir şeye yeltenmese bunu konuşmuyorduk. Beşiktaş'ın disiplin kuralları var. Bunun gerekleri yapılacaktır. Oyuncumuz, profesyonelliği içinde bunlara sebebiyet vermemeliydi. Bu gündemlerin oluşmasına izin vermemesi lazımdı."

Beşiktaş ile ilgili algı oluşturulduğunu savunan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Cezalar açıklanmadan önce nazikçe, yapıcı olarak kendi fikrimizi beyan ettik. Taraftarımızda Beşiktaş'ın haklarını korumuyorsunuz şeklinde algı yapmaya çalışıyorlar. Bu işlere alıştım. Sezon başında 'Kibirli Beşiktaş' diye başladı. Onlardan ses seda yok. Algı yaratmaya başlandı. Şu anda öyle bir şey konuşulmuyor. Sonrasında 'Kollanan Beşiktaş' diye yapılmaya başlandı. Beşiktaş ne zaman kollandı ki şimdi kollanacak. Beşiktaş'ta kimsenin böyle bir beklentisi olmamıştır. Böyle beklentisi olan namerttir. Biz adalet ve düzgün kararlar verilmesini bekliyorduk ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Büyük laflar etmek de bir sonuç oluşturmuyor. Sonucunda cezalar alıyoruz. Değişen de bir şey olmuyor."

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜNÜZ"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, gerginlik yaşanmayan iç saha maçlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı üstün olduklarını belirtti.

Mutluluktan beslenen, pozitiflikle büyüyen bir camia olduklarını anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizde gülen güzler, mutlu ifadeler ve önemli icraatlar vardır. Topluma iyilik, güzellik sunmaya gayret ediyoruz. Rakiplerimizin seçim süreçleri var. Bizde öyle bir süreç yok. Kendi içlerindeki gerginlikle Türkiye'nin büyük kulübü üzerinde de gerginlikler yaratılmaya çalışılıyor. Gergin olmayan bir maçta Galatasaray ve Fenerbahçe ile burada oynadığımızda, skorlarda, oynanan futbolda büyük üstünlük içinde olduk. Fenerbahçe ile maçımızı oynadık ve artık ligde maçımız yok. Karşılaşma açısından artık bizim doğrudan rakibimiz değil. Fenerbahçe ile polemiğe girme niyetimiz yok. Allah işlerini rast getirsin. Biz, şampiyonluk yolundaki en önemli iki rakibimiz Başakşehir ve Galatasaray ile oynayacağımız maçlara odaklanacağız."

"Fenerbahçe ile polemiğe girme durumumuz yok." diyen Orman, "Genel itibarıyla ya doğrudan ya da medyadaki temsilcileri olarak biz bir şeyin içine çekilmeye çalışıyoruz. Bu görmediğimiz anlamına gelmiyor. Kimseye prim yaptırmaya niyetimiz yok. Beşiktaş ile maçları yok ama maç bitiminde Beşiktaş konuşuluyor. Başkası Beşiktaş ile ilgili kalemşörler üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyor. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Beşiktaş taraftarı da bu oyuna gelmesin. Bizim derdimiz laf yapmak değil. Algılarla maç kazanılmaz. Top, sahada oynanıyor. Biz sahaya çıkıp futbolumuzu oynayacağız." diye konuştu.

"AYKUT KOCAMAN CAMİAMIZDA SEVDİĞİMİZ BİR HOCA"

Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın babasının, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesi olduğunu belirterek, "Aykut Kocaman da camiamızda sevdiğimiz bir hoca." dedi.

Kocaman'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrasındaki açıklamalarına değinen Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Aykut hoca, değerli bir rakibimizin hocası. Maçımızı oynadık. Lig maçımız bitti. Kupada da bir maçımız var. Algı üzerinden yapacağınız işler sahada tutmuyor. Allah'ın bir yüce adaleti var. Biz, top oynayacağız. Yüzde 65-70 top bizde olacak. Seyredenlere elimizden geldiğince güzel anlar yaşatacağız. Algı üzerinden maç kazanılmaz. Sezon sonunda da değerlendirme listedir. Kaçıncı sırada olduğunuzla ilgili ona bakarsınız. Algı ile bir şey olmayacağını herkes görmüştür. Bundan sonra herkes işine baksın. Akhisarspor ile Fenerbahçe maç yapıyor. Beşiktaş'ın ne işi var orada. Beşiktaş ile maçını oynadın geçti. Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, Divan Kurulu üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. Aykut Kocaman da camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Onun hakkında da öyle bir şey söylemek, bazen sinirliyim, kalp kırmak istemiyorum. Herkes işine bakacak. Sahada kazanmaya bakacak. Allah işlerini rast getirsin."