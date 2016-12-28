Galatasaray Tuzla'da dağıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor, sahasında Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor, Galatasaray'ı 3-2 yenerek büyük bir başarıya imza attı.



Başakşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Tuzlaspor 3-2 kazandı. Maçta Galatasaray'a 2, Tuzlaspor'a da 1 kırmızı kart çıktı.



TUZLASPOR-GALATASARAY: 3-2



TUZLASPOR: Bekir, Ferhat, Bülent, Volkan, Orkun, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan.



GALATASARAY: Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, De Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan.



Goller: Dk. 44 Chedjou, 70 Linnes (Galatasaray) Dk. 51 Arif, 53 Tuncay, 58 Ozan (Tuzla)



KIRMIZI KART: Dk. 55 Chedjou, Dk. 61 Yasin (Galatasaray), Dk. 71 Doğan Ateş (Tuzla)