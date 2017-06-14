Bruma, 15 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan ayrıldı

Bruma, 15 milyon avro bedelle Galatasaray'dan resmen ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Portekizli futbolcuları Armindo Bruma'nın Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, Bruma'nın transferi konusunda Leipzig ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Bruma ile ilgili açıklamayı birazdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gireceğiz. Sözleşmesini bitirdik. Transferi gerçekleştirdik. İstediğimiz şartlar oluştu. Transfer maliyeti 15 milyon avro civarında oldu." dedi.



Transferler konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özbek, "Sona yaklaştığımız hususlar var. Bittikten sonra sizi bilgilendireceğim." diye konuştu.



Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'un Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i takımda istemediğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Sneijder bizim hala önemli bir futbolcumuz. Tudor ile ilgili konuları kendisine sorun." ifadelerini kullandı.



Özbek, yollarını ayırdıkları Ergin Ataman ve Sabri Sarıoğlu ile ilgili soruları ise yanıtlamadı.