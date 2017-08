Dursun Özbek'ten eleştirilere tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Bugün gerçekleşen olağanüstü divan kurulu toplantısında özellikle bazı konuşmacıların sözlerini eleştiri kapsamında değerlendirebilmem mümkün değildir." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü divan kurulu toplantısında bazı üyelerin kendisine ve yönetim kuruluna yönelik sert eleştirilerine tepki gösterdi.



Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yönetim kurulu olarak kendilerine yönelik eleştirileri her zaman dikkate aldıklarını belirterek, "Bugün gerçekleşen olağanüstü divan kurulu toplantısında özellikle bazı konuşmacıların sözlerini eleştiri kapsamında değerlendirebilmem mümkün değildir. Birkaç konuşmacının 'terbiye sınırlarını fazlasıyla aşan konuşması' olarak geçiştirmem de asla söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.



Özbek, ayrıca şunları kaydetti:



"Galatasaray'ı Galatasaray yapan, Türkiye'nin en başarılı kulübü olmasını sağlayan temel unsur, camianın 112 yıllık köklü bir tarihten gelen değerler etrafında birleşebilmesidir. Galatasaraylılık hayatın her alanında etik olmak, etik davranmaktır. Dayanışmadır, özveridir, misyon yüklenmektir. Açık fikirliliktir. Aynı zamanda mizah duygusudur. Küçükleri korumak, büyüklere saygı göstermektir. Galatasaray Kulübü yönetim kurulu olarak, bugün gerçekleştirilen olağanüstü divan kurulu toplantısında yaşanan olayların tamamen bu bakış açısıyla ve Galatasaray değerleri çerçevesinde ele alınması gerektiği kanaatindeyiz. Yapılanlar Galatasaray tarihine sürülmüş kara bir leke, Ali Sami Yen'in emaneti olan makama yapılmış bir hakaret, Galatasaray'a zarar vermek için gerçekleştirilmiş büyük ve açık bir provokasyondur. Bu provokasyona imza atanlar Galatasaray tarihinde layık oldukları yeri alacaktır. Herkes şunu çok iyi bilsin, doğru bildiğimiz yoldan asla geri adım atmayacağız. Büyük Galatasaray ailesinden aldığımız güçle ve her geçen gün daha da kenetlenerek 21. şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz."



Galatasaray Kulübünün olağanüstü divan kurulu toplantısında özellikle Galatasaray Sportif AŞ eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, yönetim kuruluna sert eleştirilerde bulunmuştu. Nazifoğlu konuşması sırasında da bazı yöneticilerle gerginlik yaşamıştı.