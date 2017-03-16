Galatasaray taraftarını en iyi şekilde ağırlayacağız

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yeni statlarındaki ilk büyük maçta 18 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirterek, "Galatasaray taraftarını en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı deplasmandaki maçta 1-0 yendiklerini hatırlatarak, "Ligin ilk yarısında Galatasaray Kulübü, bizi ve taraftarımızı iyi bir şekilde ağırlamıştı. Biz de aynı şekilde onları misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Uzun bir aradan sonra Galatasaray taraftarının Trabzon'da karşılaşmayı izleyeceğini aktaran Çubukçu, "Her iki takım taraftarlarının centilmence, güzel bir futbol izleyeceklerine inanıyoruz. Futbol taraftarlarla güzel. 41 bin 461 taraftarın yer alacağı, statta güzel bir futbol gecesi geçireceğiz." diye konuştu.



"EN ÖNEMLİ MAÇ, OYNAYACAĞIMIZ İLK MAÇ"



Ahmet Çubukçu, 2017 yılında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligde çıkışa geçtiklerini ancak yollarına emin adımlarla devam etmeleri gerektiğini belirtti.



Aldıkları galibiyetlerin, ligde çıkışa geçmeleri yolunda Galatasaray maçını kazanmaları halinde anlam kazanacağını da dile getiren Çubukçu, şunları kaydetti:



"Trabzonspor olarak üst sıralarda, bitirebileceğimiz en üst yerde ligi bitirmek istiyoruz. Avrupa kupalarında gelecek yıl olmayı hedefliyoruz. Bizim için en önemli maç, oynayacağımız ilk maç. Bütün bunlar ışığında kazanarak, yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz."