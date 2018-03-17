Galatasaray taraftarı hastaneye kaldırıldı
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ülker Stadı'na giriş yaptı. Otobüsten düşerek başından yaralanan bir Galatasaray taraftarı, hastaneye kaldırıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyecek konuk takım taraftarları, Ülker Stadı'na girdi.
Türk Telekom Stadı'nda toplanan 2 bin 100 kişilik Galatasaray taraftarı, passolig kontrollerinin ardından otobüslerle Kadıköy'e yola çıktı. Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Ülker Stadı'na ulaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, passolig kontrollerinin ardından stada giriş yaptı.
Taraftar otobüsten düştü
Stada gelen taraftarlardan biri, otobüsten düştü.
Ülker Stadı'na yaklaşık 200 metre kala kapısı açık seyreden otobüsten düşen taraftar, başından yaralandı.
Taraftar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA