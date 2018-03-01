Galatasaray sonunda büyük müjdeyi verdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fernando Reges'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Kupa maçında belinden sakatlanan Muslera'dan ise iyi haber geldi.

Galatasaray'da takımla birlikte çalışmalara başlayan Fernando, oynayacak duruma geldi. Takım için önemli bir kimlik olan Brezilyalı yıldızın ilk forma giyeceği maç ise belli oldu.

Galatasaray'da iki futbolcudan da iyi haberler geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta belinden sakatlanan ve herkesi korkutan Muslera'nın kontrolleri yapıldı. Uruguaylı kaleci bugün masaj ve tedavi görüp dinlendirilirken hafta sonundaki Karabükspor maçında oynayacağı belirtildi.

TERİM'İN FERNANDO KARARI

Bu arada Fernando'nun da artık kendini hazır hissettiğini Fatih Terim ile paylaştığı ve Karabükspor deplasmanında da forma giymek istediği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun oynama isteği Teknik Direktör Fatih Terim'i sevindirdi.

Konyaspor maçına ilk 11'de başlaması planlanan Fernando'ya Fatih Terim'in Karabükspor maçında kesin olarak süre vereceği belirtildi. Uzun süre sahalardan uzak kalan Fernando'yu Terim'in 2.yarıda oyuna sürmesi ve Konyaspor ile oynanacak maça 11'de başlaması bekleniyor.