Galatasaray son dakkada kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Galatasaray 90+6. dakikada bulduğu golle 3-2 kazanmayı başardı.



Galatasaray'ın karşılaşmadaki gollerini 24. dakikada Bruma, 36. dakikada ve 90+6. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda 84. dakikada Bruma kırmızı kart görürken 34. dakikada da Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor hakem tarafından tribüne gönderdildi. Antalyaspor'un gollerini ise 44. dakikada M'Billa ve 53. dakikada Deniz attı.



Galatasaray bu sonucun ardından puanını 43'e yükseltirken, Antalyaspor'un puanı 35 oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.