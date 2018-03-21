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21 Mart 2018 18:05 | Son Güncelleme: 21 Mart 2018 18:12

Galatasaray şimdi yandı!

Galatasaray, Süper Lig’de 29 ve 30. haftaların arasında oynayacağı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla birlikte 6 günde toplam 3 müsabakaya çıkacak.

Galatasaray şimdi yandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Spor Toto Süper Lig’de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalar ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarının programını açıkladı. Açıklanan fikstürün bir bölümünde Galatasaray’ı zorlu bir dönem bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, 6 günde toplam 3 maç yapacak. Aslan, 29. hafta maçını 15 Nisan Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile oynadıktan sonra 18 Nisan Çarşamba günü kupada T.M. Akhisarspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra 30. hafta maçında 21 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, Beşiktaş ile de ayrıca 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 

Galatasaray’ın açıklanan programa göre maçları şöyle: 

27. hafta 
1 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Trabzonspor 

28. hafta 
9 Nisan Pazartesi 20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray 

29. hafta 
15 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir 

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 
18 Nisan Çarşamba 20.30 Galatasaray - T.M. Akhisarspor 

30. hafta 
21 Nisan Cumartesi 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 

31. hafta 
29 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray - Beşiktaş 

Etiketler: GalatasarayBeşiktaş


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