Galatasaray sezonu galibiyetle kapatma hedefinde

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, kritik bir müsabaka oynayacak.

Ligde çıktığı son 3 maçı kazanan ve 61 puanla averajla Fenerbahçe'nin ardından 4. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, sezonu rakibinin üzerinde tamamlayabilmek için mücadele edecek.



Türk Telekom Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.



KAZANIP, FENERBAHÇE'NİN SONUCUNA BAKACAK



Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, bir ön eleme az oynayabilmek için Fenerbahçe'nin üzerine çıkmak mecburiyetinde.



Bu hedef doğrultusunda Atiker Konyaspor'u yenmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de Adanaspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.



Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan, 4. sırada bitiren takım ise 2. ön eleme turundan başlayacak.



Organizasyonda 2. ön eleme turu maçlarının 13 ve 20 Temmuz, 3. ön eleme tur müsabakalarının ise 27 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak olmasından dolayı, ligi 4. durumda bitirecek ekip, rakibine göre sezonu 2 hafta önce açmak durumunda kalacak.



SNEİJDER, OYNAYIP MİLLİ TAKIM KAMPINA GİDECEK



Galatasaray'ın yıldız ismi Wesley Sneijder, Atiker Konyaspor maçında kadroda yer alıp, hemen ardından Hollanda Milli Takımı kampına dahil olacak.



Hollanda'nın 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Fas ile yaptığı hazırlık maçı için Galatasaray Kulübünün izniyle milli takıma gidip hemen geri dönen Sneijder, Atiker Konyaspor karşılamasının ardından da bir gün sonra Fildişi Sahili ile yapılacak müsabaka için ülkesinin yolunu tutacak.



Hollanda Milli Takımı formasını 129 kez giyen Sneijder, Fildişi Sahili karşısında süre alması durumunda, bu alanda efsane kaleci Edwin van der Sar'a ait olan rekoru egale edecek.



PODOLSKİ SON MAÇINA ÇIKACAK



Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski, Atiker Konyaspor önünde Galatasaray kariyerindeki son maçına çıkacak.



Sezon ortasında Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye satılan Podolski, Atiker Konyaspor müsabakasında sarı-kırmızılı taraftarlarla vedalaşacak.



Sarı-kırmızılı ekibe 2015-2016 sezonu başında transfer olan Podolski, çıktığı 74 resmi maçta 27 gol üretti.