Galatasaray, Salih Dursun'u Antalyaspor'a kiraladı

Galatasaray, savunma oyuncusu Salih Dursun'u sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Salih Dursun'un, sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250 bin liradır. Ayrıca, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250 bin lira bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir." denildi.



Kayserispor'dan 2013-2014 sezonunun devre arasında 2 milyon 750 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen Salih Dursun, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı.



Sarı-kırmızılı takımda 2013-2014 sezonunu, 2'si Süper Lig ve 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 6 maç oynayarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra Trabzonspor'a kiralandı.



Trabzonspor'da iki sezon geçiren Salih Dursun, bu sezon yeniden döndüğü Galatasaray'da sadece bir Türkiye Kupası maçında boy gösterdi.