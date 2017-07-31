Osmanlıspor, Ndiaye transferinde Galatasaray ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Badou Ndiaye'nin transferi konusunda Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya vardı.

Kulübün kurucu başkanlarından Ahmet Gökçek, bonuslarla birlikte yaklaşık 7,5 milyon avro bonservis bedeli ve bir yıl içinde Galatasaray altyapısından 3 oyuncunun Osmanlıspor'a verilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti.



Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı 2 sezonda Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.