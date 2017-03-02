Galatasaray maçı, final maçı

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili, "Bu maç hem bizim için hem de Antalyaspor camiası için çok çok önemli. Bizim açımızdan Galatasaray maçı, final maçı" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hasan Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sene ligi ilk 10 içinde bitirmek istediklerini söyledi.



Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili, "Bu maç hem bizim için hem de Antalyaspor camiası için çok çok önemli. Bizim açımızdan Galatasaray maçı, final maçı" dedi.



Hataları çalışarak ve konuşarak aşacaklarının altını çizen Çalımbay, şöyle devam etti:



"Önümüzde çok kritik, çok zor maçlarımız var. Bu maçları en iyi şekilde bitirmek için de elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Tabii ki bunları yaparken, yaşadığımız olumsuz şeyler de oluyor. Örneğin, Eto'o'nun cezalı, El Kabir ve Yekta'nın sakat olması. Motta'nın hala ülkesinden gelmemesi. Bizim için tabii ki bunlar bir dezavantaj. Ancak ne olursa olsun görev alacak arkadaşlarımızın görevlerini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Önümüzde oynayacağımız Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Tabii ki Galatasaray için de önemli ama bizim kendi taraftarımız önünde bu maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. En son Kardemir Karabükspor lig maçında, müthiş bir taraftar desteğimiz vardı. Bu maçta onun en üst düzeye çıkmasını istiyoruz. Çünkü bu maçtan mutlaka çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor."