Galatasaray Lig'e çok hızlı başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray rakibini 3-1 yenmeyi başardı.



Galatasaray'ın Ankara'daki gollerini 15. dakikada Maicon, 31. dakikada Bafetimbi Gomis, 56. dakikada Tolga Ciğerci kaydetti. Osmanlıspor'un golünü ise 59. dakikada Serdar Gürler attı.



Galatasaray bu sonuçla Spor Toto Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamış oldu. Osmanlıspor ise ilk iki haftayı puansız geçti.



Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Osmanlıspor ile 3. haftada deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.