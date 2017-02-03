Galatasaray kupada Medipol Başakşehir'e konuk oluyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.

Kupanın son şampiyonu sarı-kırmızılılar, bu sezon E Grubu'nda alt lig takımları Tuzlaspor, 24 Erzincanspor ve Elazığspor'la mücadele etti. Gruptan son maçta aldığı galibiyetle Tuzlaspor'un arkasında 2. sırada çıkan Galatasaray, tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta Medipol Başakşehir'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.



Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçın normal süresi beraber bitmesi durumunda karşılaşmada on beşer dakikadan iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.



Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak zorlu maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.