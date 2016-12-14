Galatasaray kupada kayıp

Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında Galatasaray, 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Türkiye Kupası'nda sahaya çıkan Galatasaray, 24 Erzincanspor'un konuğu oldu.



Sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, kupadaki ikinci karşılaşmada da berabere kaldı.



50. dakikada Josue ile öne geçen Galatasaray, 58. dakikada Hamit'in hatasında penaltı kazanan 24 Erzincanspor'un golüne engen olamayınca deplasmanda 1 puana razı oldu. 24 Erzincanspor'a puanı getiren penaltı golünü Cebrail Sercek ağlara gönderdi.



HAMİT'TEN İNANILMAZ HATA



Hamit Altıntop, 57. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruşta uygun durumda olmasına karşın topa eliyle müdahale etti. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu pozisyonun ardından tecrübeli futbolcuya sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi.



-5 derece sıcaklıkta oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray puanını 2'ye, 24 Erzincanspor ise 4'e yükseltti.

Kaynak: AA