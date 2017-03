Galatasaray kulislerinde seçim konuşuluyor

Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi Fatinoğlu, 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek mali kongre öncesi sarı-kırmızılı kulüp içinde erken seçim ihtimalinin konuşulmaya başlandığını söyledi.

Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi Ali Fatinoğlu yaptığı açıklamada, kulübün mevcut yönetimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde mali genel kurulun yapılacağını aktararak, "Galatasaray kulislerinde seçim konuşuluyor. Ancak erken seçime gidilecek ise en geç 15 Nisan'da olmalıydı." dedi.



Mayıs ayında gerçekleşecek olası bir seçimin planlamada sorunlara neden olacağını savunan Fatinoğlu, "Nisan ayından sonra yapılacak seçimle yönetime gelecek ekibin, yeni dönemin transfer çalışmalarını yapmak için yeterli zamanı olmayacak. Oyuncu kadrosu ve teknik ekip belirlenmesi için şu an başlanması gerekirdi." diye konuştu.



Fatinoğlu, Podolski'nin dahi gelecek sezon için transferini bitirdiğini hatırlatırken, şunları kaydetti:



"Dünyanın her yerinde futbolcular ve teknik ekipler şubat-mart aylarında kendi geleceklerini belirler. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmamız lazımdı. Şu an baktığımızda, ortada böyle bir kadronun oluşturulduğuna dair hiçbir emare yok. Bir de mayıs ayı için erken seçim iddiaları dolaşıyor. Olası bir seçimde göreve gelecek yönetimin eli kolu bağlanıyor."



Galatasaray taraftarlarının kadroda yıldız isimler görmek istediğine de dikkati çeken Fatinoğlu, "Taraftarlar artık takımda Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema gibi bizi şampiyonluğa taşıyacak futbolcular bekliyor. Bunun için önce bütçe hazırlanmalı ama böylesine önemli futbolcuların transfer sözleşmeleri bugünlerde yapılıyor. Mayıs ayında para bulsak bile bu seviyede futbolcuları alamayacağız, çünkü transferleri bitmiş olacak." diyerek sözlerini tamamladı.