Galatasaray ilk kez puan kaybetti

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Galatasaray ile karşılaştı.

Stat: Antalya



Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken



Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka (Dk. 89 Salih Dursun), Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Danilo (Dk. 67 Emre Güral), Maicon, El Kabir (Dk. 53 Aydın Karabulut), Eto'o



Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz (Dk. 63 Denayer), Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Ndiaye (Dk. 62 Selçuk İnan), Belhanda (Dk. 88 Feghouli), Rodrigues, Gomis



Goller: Dk. 34 Gomis (Galatasaray), Dk. 82 Eto'o (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 69 Linnes (Galatasaray), Dk. 90 Salih Dursun (Antalyaspor)



90 dakika sonunda Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.



Galatasaray'ın karşılaşmadaki tek golünü 34. dakikada Bafetimbi Gomis kaydederken, Antalyaspor'un golü 82. dakikada Samuel Eto'o'dan geldi.



Galatasaray bu beraberliğin ardından Süper Lig'de puanını 10'a çıkarırken, Antalyaspor'un puanı 3 oldu.



