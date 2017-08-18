Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.



Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.



Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi.



Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR



Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da yarın 9. kez birbirlerine rakip olacak.



Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi.



Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.



Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.