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17 Şubat 2017 09:21 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2017 09:24

Galatasaray ile Çaykur Rizespor deplasmanında

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor deplasmanında

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 33 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 5 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 77 golüne, yeşil-mavililer 30 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 4 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Çaykur Rizespor, evinde oynadığı lig maçlarında Galatasaray'ı sadece 4 kez yenebildi.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Rize'de 16 kez karşılaşırken, konuk ekip bu maçlardan 10'unu kazandı. Karadeniz ekibi evinde 4 kez galip geldi, 2 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 35 golüne, Çaykur Rizespor 19 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip son anlarda bulduğu gollerle 4-3 kazandı.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 5 maçtan sadece birini kazanabildi, 2 kez yenilip, 2 kez de berabere kaldı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 33 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Etiketler: süper lig21. hafta


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