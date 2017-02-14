Galatasaray, Igor Tudor ile anlaştı

Galatasaray, Karabükspor'un hocası Igor Tudor ile 1.5 yıllığına anlaştı. Eşinin doğumu için Hırvatistan'a giden Igor Tudor, bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Yönetim zirvedeki tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada TT Arena'da kötü bir oyunla Kayserispor'a mağlup olan ve taraftarının "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla stadı terk eden Sarı Kırmızılılar'da fatura Riekerink'e kesildi ve Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındı.



Riekerink'in yerine ise bir süredir adı Galatasaray'la anılan Karabükspor'un başarılı hocası Igor Tudor geçti.



Sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Eşinin doğumu için Hırvatistan'a giden Igor Tudor, bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.