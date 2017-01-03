Son Dakika!
03 Ocak 2017 15:19 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2017 15:20

Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcu Hamit Altıntop ile olan sözleşmesini feshetti.

Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcu Hamit Altıntop ile olan sözleşmesini feshetti.

Kulüp yetkililerinde alınan bilgiye göre, Kolbeinn Sigthorsson'un ardından sözleşmesi feshedilen ikinci isim Hamit Altıntop oldu.

Tecrübeli futbolcu, sezon başında alacağı olan 1,6 milyon avro ücretinden feragat edip, aynı ücret karşılığı 1 yıllık yeni mukavele imzalamıştı.

Etiketler: hamit altıntopfesihsözleşme


0Yorum Yap