G.Saray futbolda haftayı firesiz tamamladı

Galatasaray Kulübünün futbol takımları, bu hafta oynadıkları tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlamayı başardı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın 5-1'lik Gençlerbiriği galibiyetiyle tamamladığı haftada, Galatasaray Futbol Akademisi'ne bağlı 7 alt yapı takımı da müsabakalarını kazandı.



Sarı-kırmızılı kulüpte, 12 yaş altı takımı Kasımpaşa'yı 4-1, 14 yaş altı takımı İstanbulspor'u 1-0, 15 yaş altı takımı İstanbulspor'u 10-0, 16 yaş altı takımı yine İstanbulspor'u 5-1 yendi.



Fenerbahçe'ye karşı oynanan karşılaşmalarda 17 yaş altı takımı 2-0, ve 19 yaş altı takımı ise 1-0 galip gelirken, 21 yaş altı takımı da Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla geçti.