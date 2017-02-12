Galatasaray fırsat tepti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibine 2-1'lik sonuçla boyun eğdi.

Ligde zirve yarışı veren Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Kayserispor önünde önemli bir müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, fırsatı değerlendiremedi.

Kayserispor, ilk yarıda Mabiala ve Levent Gülen'in attığı gollerle sonuca giderken, Galatasaray'ın tek golü ise 89. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi

Kayserispor'u yenmesi durumunda lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye düşürüp, Medipol Başakşehir'in averajla üzerinde ikinci sıraya yerleşecek olan Galatasaray, bu önemli maçı puansız tamamlayarak lig yarışında önemli bir darbe aldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasından da mağlup ayrılarak üst üste 2 resmi maçını kaybetmiş oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 20. hafta sonunda 39 puan kaldı.

- KAYSERİSPOR'UN GOLLERİ KORNERDEN GELDİ

Maçın ilk yarısında Kayserispor'un bulduğu 2 gol de kornerden geldi.

Galatasaray'ın duran toplardaki zaafı Kayserispor önünde bir kez daha ön plana çıkarken, konuk takım kazanılan kornerlerde 29. dakikada Maibala, 45+4. dakikada ise Levent Gülen'in kafa golleriyle ağları havalandırmayı başardı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kalesinde gördüğü 20 golün 12'sinin kafa şutlarından gelmesi dikkati çekti.

- KAYSERİSPOR BÜYÜKLERE ACIMADI

Galatasaray'ı deplasmanda deviren Kayserispor, üst üste iki haftada Süper Lig'in güçlü ekiplerine geçit vermedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor, 19. haftada evinde Fenerbahçe'yi 4-1 yenerken, 20. haftada da Galatasaray deplasmanından 3 puan çıkarmasını bildi.

Ligde son sıralardan kurtulma mücadelesi veren konuk ekip, son 2 maçından 6 puan çıkararak önemli bir performans ortaya koydu.

- TRİBÜNLER İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Kayserispor karşısında alınan yenilginin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar istifa tezahüratları yaptı.

Taraftarlar, sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'i yaptıkları tezahüratlarla istifaya çağırdı.

Futbolculara da tepki gösteren taraftarlar, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese." tezahüratlarında bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolseverlerin alkışladığı tek isim ise kaleci Fernando Muslera oldu.

- İÇ SAHADA 3. YENİLGİSİ

Galatasaray, Kayserispor önünde iç sahadaki 3. yenilgisini aldı.

İç sahada 8. haftada Trabzonspor'a 1-0, 10. haftada ise Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Arena üst üste 4 lig maçını kazanmasının ardından Kayserispor engelini aşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon toplamda ise 5. mağlubiyetini almış oldu.

- RİEKERİNK, İKİNCİ YARIYA DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI

Galatasaray Teknik Dirertörü Jan Olde Riekerink, 2-0 mağlup kapatılan ilk yarının ardından ikinci yarıya değişiklikler yaparak başladı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, ikinci yarıya başlarken Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues'i kenara alırken, yerlerine Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.

Hollandalı teknik adam, çift forvete dönerek rakip kalede baskıyı artırmaya çalışsa da bu planı tutmadı.

- SON DAKİKALARDA BÜYÜK HEYECAN

Sarı-kırmızılı takım, maçın son dakikalarında Kayserispor kalesinde büyük baskı yarattı.

Maçın 89. dakikasında Eren Derdiyok'un golüyle farkı 1'e indiren Galatasaray'ın 90+1. dakikada Podolski ile bulduğu gol ise öncesinde faul olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Podolski'nin fileleri havalandırdığı pozisyonda verilen faul kararı nedeniyle sarı-kırmızılı futbolcular hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.

Mazın 90+4. dakikasında ise Eren Derdiyok müsait durumda yaptığı vuruşta topu yandan auta göndererek önemli bir gol fırsatından yararlanamadı.

- KANA BIYIK SAKATLANDI

Kayserisporlu futbolcu Kana Bıyık, müsabakanın henüz ilk bölümünde sakatlandı.

Maçın 15. dakikasında dizini tutarak yerde kalan oyuncu, sedyeyle saha dışına çıkarıldı.

Maça devam edemeyeceği anlaşılan Kana Bıyık'ın yerine 18. dakikada Levent Gülen oyuna dahil oldu.